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Kokain, hap ve esrarla yakalanan 3 şahıs gözaltında

Samsun’da kokain, uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kokain, uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldıkları Y.E.T., , B.G.Ö. ve B.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 531 adet ekstasy hap, 938 kapsül sentetik ecza, 1,90 gram kokain maddesi, 3 paket halinde 3,75 gram esrar maddesi ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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