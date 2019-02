Köktaş ve Togar gençlerle buluştu

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, Kutlukent'te gençlerle buluştu.

Tekkeköy Kutlukent bölgesindeki gençler tarafından organize edilen sohbet programında gençler taleplerini dile getirdiler. AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl ve İlçe Başkanı Hayri Ağırlar'ın selamlama konuşmalarının ardından Togar ve Köktaş geçlere seslenerek tek tek taleplerini dinlediler. Gençlerin her zaman sahada en önde azimli ve sabırla çalışmalarının sonunda büyük başarılara imza attıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu güzel buluşmayı tertipleyen gençlerimize ve bugün bu buluşmada bizi yalnız bırakmayan Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a teşekkür ediyorum. AK Partinin temelinde gençlik vardır. Gençlerimiz her zaman her yerde üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeyi başarmıştır. Görüyoruz ki geleceğe yön verecek gençlerimiz doğru yolda hızla ilerliyor. Gençlerimiz başarıya ulaşmanın yolunun çağın bilgi birikimi ve her zaman çalışmakta olduğunu anlamış durumda. Bizler de yorulmadan çalışan gençlerimizi gördükçe daha çok iş ve hizmet aşkı ile koşturmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin bitmek bilmeyen pozitif enerjisi bizlere her zaman güç veriyor. Onların geleceğe yön verecek kararlılığı ve gözlerindeki parıltıyı, heyecanı gördükçe her zaman onlara destek olma gereği duyuyoruz. Vatanının dirliği, birliği, geleceği ve yarınları için yorulmak bilmeyen gece-gündüz çalışan gençlerimizi gördükçe, geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlediğimize şahit oluyoruz. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Ülkemizin bekası için milletimizin gönlünde taht kuran Cumhur ittifakı ile ilçemizde birlik beraberliğimizi bir kez daha sergileyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğimize yön vereceğiz. Ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep birlikte taşıyacağız. Burada gençlerimize büyük sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

"Gençlerin geleceğe yönelik hedefleri var"

Milletvekili Fuat Köktaş ise, "İnsanlar doğarlar, büyürler, yaşlanırlar, zamanı gelince de bu dünyadan göç ederler. Bu yaşanan zaman zarfında hayatı boyunca gök kubbede bir hoş seda bırakabilmek, insana dokunabilmek ve arkasından güzel yad edebilmek için önemli çalışmalar yapmaktadır. Yaşamı boyunda bunları bırakabilmesi için ya bir sivil toplum kuruluşunda görev yapar yardım eder, hayır hasenat işi yaparak, fakir fukara, garip gurebaya yardım eder, okul yapar, cami yapar, türlü yardım faaliyetlerinin içinde bulunur. Bunun dışında ise bir kısım kişilerde geleceğe dair hizmet etmek için, hedeflerim var, amaçlarım var diyerek bunları en iyi nerede gerçekleştirebilirim diye düşünür ve bunun da insanlara hizmet yolunun siyasette olduğunu düşünerek, siyaset üzerinden ülkesine ve milletine hizmet etmeye karar verir. Bugün sizler de bunu dert edinerek buraya geldiniz ve bizlerin yanında olarak siyasetimize destek oldunuz. Yaklaşık 17 yıldır AK Parti'nin kuruluşundan itibaren sizler bu davaya ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a destek oluyorsunuz, Allah sizlerden razı olsun. AK Parti iktidarı bu ülkenin dini, dili, ırkı, milliyeti ne olursa olsun insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet etmekte, çalışmaktadır. Şöyle geriye doğru döndüğümüz de baktığımızda AK Parti siyaseti, geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan AK Parti'nin kuruluşuna kadar yapılamayanı, son 17 yıldır hizmet olarak ülkemize büyük eserler kazandırdı. Bunları milletimizin desteği ile birlikte yaptı. Yapmaya da devam edecek inşallah. Bunlar kolay olmadı tabiki, ülkemiz bu süreçlerde çeşitli olaylara, engellemelere, fişlemelere, operasyonlara maruz kaldı. Annelerin ve babaların uykularının kaçtığı dönemlerdi bunlar. Çocukları için gelecek kaygısı taşıyan aileler için zor dönemlerdi. Gençlerimizin bazıları bunları görmedi, bunları mutlaka anlatacağız ülkemizin hangi dönemden nerelere geldiğini mutlaka anlatacağız. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yapılanları, AK Parti öncesini ve sonrasını örneklerle göstereceğiz. Ülkemizin geleceği, istiklalimiz ve istikbalimiz açısından bu çok önemli. 31 Mart yerel seçimleri için çok önemli. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çok önemli. Bu görüldüğü için MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek kurmuş olduğu Cumhur İttifakı bu ülkenin istiklal bekası için gelecek nesillerimizin garanti altına alınması için kurulmuş kutlu bir ittifaktır. Nesillerden nesillere aktarmak, taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.