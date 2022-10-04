'Kökünü Kurutma Operasyonu' polis kamerasında

Samsun'da 94 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu', polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. Aramalarda oyuncak arabanın içinden bile tabanca ele geçmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi. Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 05.30'da 162 ekip, 6'sı özel harekat polisi olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile merkez ve ilçelerde 64 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Yaklaşık 7 aydır sürdürülen çalışmalarda ve operasyon esnasında yapılan eş zamanlı aramalarda 2 bin 649,04 gram metamfetamin maddesi, 573,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 840,45 gram esrar maddesi, 601 adet extacy hap, 34 bin 966 adet sentetik ecza, 39,2 gram kokain maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 12 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet esrarlı sigara, 21 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 83 adet tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ele geçirildi. Tabancalardan birinin oyuncak araba içine gizlenmiş olduğu dikkat çekti.

"Uyuşturucu tacirlerinin kökünü kurutacak, gençlerimizi zehirlemelerine fırsat vermeyeceğiz"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerinin kökünü kurutacak, gençlerimizi zehirlemelerine fırsat vermeyeceğiz. Bu sabah başarıyla gerçekleştirdikleri ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'yla 94 zehir tacirini gözaltına alan ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiren Emniyet personelimizi tebrik ediyorum" dedi.