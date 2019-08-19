Dr. Murat Erdoğan, “Değişik ameliyat yöntemiyle kol ve bacak kemiklerindeki kısalık ya da eğriliklere çözüm bulunabilir” dedi.

Büyük Anadolu Hastanelerinin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayan Dr. Murat Erdoğan, kol ve bacak kemiklerinin uzatılabildiğinden söz ederek yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Ekstremite rekonstrüksiyonu tanım olarak, alt ve üst ekstremitede (kol ve bacakta) doğuştan veya sonradan oluşan, kısalık, enfeksiyon, kaynama veya eğrilik gibi pek çok patolojinin tedavisinde kullanılan tıbbi metotları özetler. Kullanılan tedavi metotları içerisinde, en çok kullanılan yöntemlerden biri ekstremitelerin dışında duran eksternal fiksatör diye tanımlanan cihazlar ile düzeltmenin veya uzatmanın yapılmasıdır. Eksternal fiksatörler içerisinde en çok kullanılan ve bilineni, ilizarov denilen halka şeklinde oluşturulan cihazlardır. Bu tip fiksatörlerin kullandığı ameliyatlarda, büyük kesiler yapılmaz ve aynı zamanda eğrilik ve kısalık gibi patolojiler çözüme kavuşturulur. Ameliyat sonrası kısa zaman içinde hastalar ayağa kalkarlar ve günlük yaşamlarına geri dönerler. İyi ve doğru bir teknikle yapılmış bir planlama, yakın hasta takibi ve sonrasında uygulanan iyi bir rehabilitasyon ile hastalarımızın sağlıklı günlerine geri dönmeleri mümkündür. Uygulanan bu ameliyat yöntemiyle kısalık ve/veya eğrilik bulunan kol ve bacak kemikleri uzatılabilir ve eğrilikleri giderilebilir. Bu cerrahi yöntemle büyük kesiler yapılmadığı ve kapalı cerrahi girişim uygulandığı için hastaneden kalış süreleri oldukça kısadır. Hastalar çok çabuk bir şekilde sosyal hayatın içerisine dönebilmekte ve sağlıklarına kavuşmaktadırlar” diye konuştu.