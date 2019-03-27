Kolay Mahallesi'nde Cumhur İttifakı adaylarına coşkulu karşılama

AK Parti Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir adayı Mustafa Demir, Bafra Belediye Başkanı ve AK Parti Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç, Bafra ilçesinin Kolay Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç, Kolay Mahallesi'nde birlikte çözümler üreterek, nerede asfaltlama, altyapı, mahallenin ihtiyaçları varsa hep birlikte çözeceklerini söyledi.

Kolay Mahallesi sakinleri ile çok işler yapacaklarını söyleyen Kılıç, "Bafra ilçemize bağlı tüm mahallelerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Demir ile birlikte çalışacağız. Büyükşehir ve Bafra Belediyesi ekiplerimiz ortaklaşa çalışarak hizmetlerimizi sizlere göndereceğiz. Bafra'mızın tüm sorunlarını Büyükşehir, küçükşehir ayrımı yapmadan çözeceğiz. Birlikte çözümler üreterek, Kolay bölgemizde nerede asfaltlama, altyapı, mahallenin ihtiyaçları varsa inşallah hep birlikte çözeceğiz. İlçemizde kısa zaman da çok işler başardık. Kolay ilçemizde de yine halkımızın istek ve şikayetleri üzerine sıkıntıları giderdik. Siz değerli Kolay Mahallesi sakinlerimiz projelerimizi zaten biliyor, ilçemiz için yapacağımız çok işler var. Allah'ın izni ile yeni dönemde bu projeleri sizlerin destekleri ile hayata geçireceğiz. Bu vesile ile bizleri kalabalık ve coşku ile karşılayan siz değerli Kolay Mahallesi sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.

Bu seçimde de sandıkları her seçimde olduğu gibi patlatacaklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Mustafa Demir'in adaylığının açıklanmasının üzerinden toplam 120 gün geçti. AK Partimizin Kurucu İl Başkanı, sonra üç dönem Milletvekilliği, Bakanlık, Komisyon Başkanlığı ve Cumhurbaşkanımız tarafından da Samsunumuzun 17 ilçesine hizmet etmek üzere, halka hizmet, Hakka ibadettir şiarıyla, ilk gün ki aşk ile 120 gündür sahalarda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ile sizleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Bu seçimin genel seçim etkisi olacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ise "Seçimlere az biz zaman kaldı, bu seçimler genel seçimler etkisi olacak. Biz Allah'ın izni ve siz değerli Bafralıların desteği ile 1 Nisan sabahı Samsunumuza hizmet edecek tüm kadroları belirleyeceğiz ve tüm hizmetlerimizi faaliyete geçireceğiz. Kıymetli seçmelerimiz oylarını kullanırken çok iyi düşünsünler, biz Samsun'a gönül vermiş insanlar ile çalıştık bu zamana kadar ve bu böyle de devam edecektir" diye konuştu.

Cumhur İttifakı adayları Kolay Mahallesi ziyaretlerinin ardından eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlarından merhum Muzaffer Önder, eşi Sebahat Önder ve 2006 yılında Tunceli'de teröristlerin hain bombalı saldırısında şehit olan Özel Hareket Polisi Recep Tokur ve Jandarma Onbaşı Şehit Ümit Süreyya Gezginci'nin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ziyarete, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ve teşkilat mensupları katıldı.