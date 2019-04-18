Kolombiyalı öğrencilere Bafra'da sevgi seli

İlk olarak Bafra Müzesi'ni ziyaret eden OMÜ Vakfı Koleji ve Kolombiyalı öğrenciler burada yetkililerden tarihi bilgiler alırken özellikle dünyada ilk beyin ameliyatının gerçekleştiği yerin Bafra olduğunu görseller ile öğrenmiş oldular. Bafra Müzesi'nin önünde çekilen anı fotoğraflarının ardından heyet Bafra Gazi Ortaokulu ziyaret etti. Bafra Gazi Ortaokulu Müdürü Tugay Kökkülünk ve öğretmenler tarafından karşılanan heyete öğrenciler Bafra yöresi oyunları gösterisinde bulundular. Öğrenciler tarafından Bafra kaymaklı lokumu ikram Kolombiyalı heyet ve öğrenciler İngilizce teşekkür ettiler.

Bafra Gazi Ortaokulu önünde çekilen toplu fotoğrafların ardından heyet Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunarak verilen ikramların ardından ilçeden ayrıldı. Heyete OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt başkanlık etti.