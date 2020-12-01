Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Dr. Sedat Ocak, "Tarama programları sayesinde önlenebilir kanserler arasında yer alan kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.

Halk arasında “kalın bağırsak” olarak bilinen ve sindirim sisteminin en son kısmında yer alan bölgede gelişen kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkan bir hastalık olan kolon kanserinde geç kalınmaması uyarısında bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Sedat Ocak, "Kalın bağırsakta tümör büyümesi ile meydana gelen Kolon kanseri kalın bağırsağı etkiler ve genellikle bağırsak duvarındaki poliplerle başlar. Sinsice ilerleyen ve erken dönemde hemen hiçbir belirti vermeyen bu kanser türüne yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına dek birçok faktör yol açıyor. 50 yaş ve üzerinde ortaya çıkan kabızlık veya müzmin ishal, dışkıda kan görülmesi ve inatçı karın ağrısı kolon kanseri habercisi olabilir" diye konuştu.

"Kolon kanseri genç yaşlarda dahi sık oranlarda görülmeye başlandı"

Kolon kanserinin daha sık ve daha genç yaşlarda da görülmeye başladığını belirten Dr. Ocak, "Geçmişe oranla Kolon kanseri genç yaşlarda dahi sık oranlarda görülmeye başlandı. Buna 35 ve üstü diyebiliriz. Standart tarama 50 yaşından sonra 10 yılda bir olarak ifade ederdik fakat. Bugün değişen faktörler sebebiyle bu oranda düşmüş durumda. Bu anlamda kolonoskopi takiplerini düzenli yaptırmak önem arz ediyor. Ailenizde kanser öyküsü varsa daha erken yaşta yaptırın. 1. derecede akrabanızda kanser olanlar var ise, hastanın mevcut yaşından 10 yıl önce yaptırmaya özen gösterin. Çünkü ailede 1. derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırıyor. Kolorektal kanserlere yakalanan pek çok hasta tedaviye geç başvurdukları için hayatını kaybediyorlar" şeklinde konuştu.