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Kolpa hayranlarıyla bir araya geldi

Ünlü müzik grubu Kolpa, Samsun’da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Ünlü müzik grubu Kolpa, Samsun'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.


Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Başta Samsun olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu ünlü Müzik grubu Kolpa oldu. Kolpa grubunun üyeleri Bora Yeter, Barış Yurtçu, Cenk Taner Dönmez ve Samuray Gökçe, Yeşilyurt AVM Fast Food katında gerçekleştirdiği mini konser ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 1 saat süren mini konserde grubun solisti Barış Yurtçu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi. Yurtçu, konserin ardından alanı dolduran hayranlarına teşekkür etti.


Yılın Müzik Aralığı, Oğuzhan Uğur ile davam edecek.

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