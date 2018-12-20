Rock müziğinin sevilen ismi Kolpa, ‘Yılın Müzik Aralığı'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), kış mevsiminin finaline sahne olan Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Samsun'un dört bir yanından gelen müzikseverlerin akınına uğrayan Yılın Müzik Aralığı, bu yılda Samsun ve çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri, yüzde 100 müzik ve eğlence ile ağırlamaya devam ediyor.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenlenen müzik festivali ‘Yılın Müzik Aralığı'nın bu haftaki konuğu Kolpa. “Beni Aşka İnandır” ve “Yatağın Soğuk Tarafı” isimli sevilen şarkıların sahibi rock müziğinin popüler gruplarından Kolpa, 22 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de mini konser ve imza günü ile Yeşilyurt AVM'de olacak.

Yılın Müzik Aralığı Kolpa'nın ardından, Onedio'nun en sevilen programlarından Pinç ve sunucu, aynı zaman da müzisyen, yönetmen, senarist ‘Oğuzhan Uğur' ile davam edecek.