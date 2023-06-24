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Koluna korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Samsun’da koluna korkuluk demiri saplanan 8 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye tarafından demir kesilerek kolundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da koluna korkuluk demiri saplanan 8 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye tarafından demir kesilerek kolundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde oyun oynarken bahçe korkuluk demiri koluna saplanan B.T. (8) adlı kız çocuğunun yardıma itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. İtfaiye tarafından demir kesilerek çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Çocuk kolunda demir parçasıyla ambulansa taşınıp daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılacak kolundaki demir çıkartılıp tedavi altına alındı.

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