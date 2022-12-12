Kombi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede doğalgaz kombisi alev aldı. İtfaiyenin erken müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Balkonda bulunan kombinin alev almasıyla evden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden karşı apartmanda oturan gençler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, balkonda çıkan yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairenin balkonunda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.