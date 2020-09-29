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Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı

Samsun’da komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı.

Samsun'da komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Oğuz Kaan Yazıcı idaresindeki 06 EU 5508 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Oğuz Kaan Yazıcı ile Canik Belediyesinde çevre mühendisi olan eşi Feyza Özal Yazıcı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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