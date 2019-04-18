Komisyonda temsil ve tanıtım giderlerine açıklık getirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, 2018 yılında yapılan temsil, tanıtım, ağırlama ve buna benzer harcamaların en fazlasının 808 bin TL ile Rusya'ya yapılan direk uçuşlardan kaynaklandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda ilk olarak mecliste belirlenen komisyonların başkanları ve başkan yardımcıları seçildi. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, seçimlerin ardından mecliste sorulan sorularla alakalı açıklamalarda bulundu.

“Temsil ve tanıtım giderlerinin artmasında Rusya seferleri etkili oldu”

Meclis üyelerinin 2018 yılındaki temsil ve tanıtım giderlerinin oldukça yüksek olduğunun iddia edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nihat Soğuk, “Dün yine temsil, tanıtım, ağırlama ve buna benzer harcamaların yüksek olduğuyla alakalı bir ifade olmuştu. Büyükşehir Belediyemizin temsil, ağırlama ve buna benzer giderlerin çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Kısaca söylemek gerekirse, Samsunumuzun yurt içi ve yurt dışındaki açılımları, bu ve buna benzer en büyük harcama kalemimizi özellikle Karadeniz'in karşısında bulunan Krasnodar, Novoroski ve Maykop olmak üzere, bu bölgeye ithal edebilen bir şehir olmayı öngeren bir önceki belediye başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun'un yakınında ve karşısında bulunan bu şehirlerle tanışması, ticari, ekonomik alanların gelişmesine yönelik olan çalışmaları esnasında, ulaşımın kolaylaşması, gidiş-gelişin daha çok kolaylaşması açısından ortaya konulan bir giderler söz konusu oldu. Her işin başlangıcında arzu ederiz ki hiç para harcamadan şehrimizin tanıtımını yapalım. Ama harcama yapmadan da olmuyor. Daha sonraki süreçte milletvekilliği süreci, belediye başkanlığı değişimi derken bu seferlerin ortadan kalkmasına vesile oldu. Dolayısıyla her yönetimin bakış açısı, o günün şartlarına göre bakılarak, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Uçak gidiş-gelişlerinde ilk zamanlar valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere belirli bir orandaki koltuk sayısını karşılığını vermek gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla gidiş-gelişlerde karşılanması gereken ekonomik giderleri böylelikle karşılamak zorunda kaldığımız bir harcama kalemi oldu. Gelen-giden misafirler derken, belirli bir zaman bu uçuşları gerçekleştirdik. Burayla ilgili 808 bin TL giderimiz oldu. Ama şimdiki belediye başkanımızın buna bakışının nasıl olacağıyla ilgili bir istişaremiz olmadı. Diğer giderler de belediyenin tanıtılması üzerine harcandı” dedi.

“Zırhlı araç alımı olmadı”

2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan ‘zırhlı araç alımı' maddesi konusuna komisyondan önce açıklık getiren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Dün gerçekleşen mecliste faaliyet raporunda yer alan zırhlı araç alımı konusunu biz de ilk defa duymuştuk. Böyle bir soru bize yöneltilince ilgili arkadaşlara araştırmaları konusunda talimat verdik. Yapılan araştırmalar sonucunda meclis üyesi arkadaşımız kendisinin anladığı şekliyle meclisimizi bilgilendirme adına söylemiş olduğu zırhlı araç hadisesiyle ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Netice itibariyle 5018 sayılı yasaya göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Tebliği'ne göre kamu idareleri ve yerel yönetimler tarafından kullanılması öngörülen, ‘muhasebe hesap planı' tanımı olduğu ortaya çıktı. Yani bu konu ‘zırhlı araç' varlığı değil, teknik bir konu olması nedeniyle faaliyet raporunda yer almıştır. Yani Maliye Bakanlığı'nın hem kamuda hem de yerelde böyle bir harcama talebinin varlığını biz de böylelikle öğrenmiş olduk” diye konuştu.

Soğuk'un açıklamalarının ardından 8 gündem maddesi komisyonda tartışıldı. 8 komisyon maddesinden 2'sinin ilgili daire başkanlığına iadesine, 2'sinin değiştirilerek onaylanmasına, 4'ünün de komisyona geldiği gibi kabul edilerek meclise havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Komisyonlardan meclise havale edilen gündem maddeleri, 19 Nisan'da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak.