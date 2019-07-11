Komutanlar 15 Temmuz şehidini mezarının başında ziyaret ettiler

Samsun'un 19 Mayıs ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ferdi Yurduseven'in kabrini ziyaret etti.

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ferdi Yurduseven'in 19 Mayıs ilçesi Tepeköy aile kabristanlığında bulunan mezarını ziyaret eden 19 Mayıs ilçe Garnizon Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak ve Merkez Karakol Komutanı jandarma Kıdemli Başçavuş Ömer Aksu kabri başında dua okudular. Ardından şehidin Baba evine giderek ailesini ziyaret eden Komutanlar, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, ailesini sabırlar dilediler.