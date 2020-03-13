İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konserli anma

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri” düzenledi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Samsun Üniversitesi'nde (SAMÜ) “İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri” düzenledi.


Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi'nde bulunan 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale şehitleri için şarkılar seslendirildi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca Şef Nihat Gönül'ün yönetiminde sahnede kalan Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sevilen eserleri icra etti.


Konserde Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler hazır bulundu. Konser Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak'ın Şef Nihat Gönül'e hediye takdim etmesi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.