Konserli anma

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Samsun Üniversitesi'nde (SAMÜ) “İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri” düzenledi.

Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi'nde bulunan 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale şehitleri için şarkılar seslendirildi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca Şef Nihat Gönül'ün yönetiminde sahnede kalan Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sevilen eserleri icra etti.

Konserde Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler hazır bulundu. Konser Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak'ın Şef Nihat Gönül'e hediye takdim etmesi ile son buldu.