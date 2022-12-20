İhlas Haber Ajansı

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Konserveden zehirlenen yabancı uyruklu şahıs, 'sahte mühür'den hastanede gözaltına alındı

Samsun’da yediği konserveden zehirlenen yabancı uyruklu bir kişi, hastanede pasaportundaki Türkiye’ye giriş mührünün sahte olduğu ortaya çıkınca, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Samsun'da yediği konserveden zehirlenen yabancı uyruklu bir kişi, hastanede pasaportundaki Türkiye'ye giriş mührünün sahte olduğu ortaya çıkınca, tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde tek başına ikamet eden yabancı uyruklu G.S.K. (42) yediği konserveden zehirlenince, ev sahibinin yardımıyla ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir haftadır hastanede tedavi altında bulunan G.S.K.'nin pasaportundaki Türkiye'ye giriş mührünün sahte olduğu ortaya çıktı. Bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen G.S.K. hastanede polis tarafından gözaltına alınarak, İlyasköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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