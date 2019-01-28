İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan cip üst geçitten uçtu: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolu, Karayolları Kavşağı'nda saat 04.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin kullandığı 55 BY 706 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak 5 metre yükseklikten Samsun-Sinop karayoluna düştü. Kazada sürücü ile cipte bulunan M.C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.