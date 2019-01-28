Kontrolden çıkan cip üst geçitten uçtu: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu, Karayolları Kavşağı'nda saat 04.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin kullandığı 55 BY 706 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak 5 metre yükseklikten Samsun-Sinop karayoluna düştü. Kazada sürücü ile cipte bulunan M.C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.