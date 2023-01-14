Kontrolden çıkan minibüs su kanalına devrildi: 4 yaralı

Samsun'da minibüsün takla atarak su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 'alkollü olduğu' iddia edilen 55 C 7159 plakalı minibüs sürücüsü G.A.K., beton yol üzerinde seyir ederken köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü G.A.K., Ö.E., İ.K., ve Ü.Y.'yi bulundukları yerden vatandaşların yardımıyla çıkarttılar. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vinç yardımıyla su kanalından çıkartılan minibüs kaza sonrası kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.