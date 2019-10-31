Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Aslan Oktay idaresindeki 57 AAD 238 plakalı otomobil Bafra girişi Kazandere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil 100 metre sonra yolun sağında durabildi. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken otomobilde bulunan G.C.(35) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.