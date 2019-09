Konuşan at heykeli “Cengaver” ilgi odağı oldu

Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”nda sergilenen konuşan at heykeli "Cengaver", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve aynı zamanda veteriner hekim olan Zeynullah Hekimoğlu ve imalatçı Hasan Kalaycı tarafından eğitimde kullanmak için konuşan at heykeli yapıldı. At heykeli, 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda da sergilendi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken at heykelinde öğrenciler el becerilerini geliştirme noktasında eğitim görüyor.

4 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Veteriner Hekim Zeynullah Hekimoğlu, "Okulumuzda öğrenci yetiştirme konusunda yeterince canlı materyal olmayınca bu eksiliği gidermek amacıyla canlısına benzer bir at heykeli tasarımımız oldu. Projemizde öncelikle hayvanların enjeksiyon, sondaj ayak bakımı, hayvan yatırma teknikleri, yara bakımı ve dikiş gibi bu şekilde öğrencilerin el becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 4 yıldan beri bu projeyi tasarlıyorum. Öğrencilerimize daha cazip gelsin diye sensörler taktık. Atımız kendini tanıtıyor. Elinizi kalbinin üstüne koyduğunuzda ise kalp atış sesini duyabiliyoruz" dedi.

"Birçok derste kullanılabiliyor"

Okulda birçok alanda heykeli kullandıklarını belirten Hekimoğlu, "Dış hastalıkları, doğum, suni tohumlama derslerinde bu heykelimizi kullanıyoruz. Her şey öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmesi içindir. Bundan sonraki dönemlerde daha farklı projeler yapacağız" diye konuştu.

2018 yılında yapımına başlanan at heykelinin ismini Cengaver koyduğunu söyleyen imalatçı Hasan Kalaycı ise, "Atımız sağa sola yatabiliyor. Elinizi kalbinin üstüne getirdiğinizde kalp ritmi sesi duyulabiliyor. Öğrencilere daha cazip gelsin diye kendisine sensör taktık, bu sayede atımız kendini tanıtıyor. Bu at heykelinin bizde manevi değeri çoktur" şeklinde konuştu.