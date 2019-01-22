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Konuşmaya çağırdığı şahsı bacaklarından vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.


Olay, Mevlana Mahallesi Esin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nami C., Osman Durakan'ın evinin önüne gelerek telefonda konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Nami C., evden çıkan Osman Durukan'a silahla ateş ederek yaraladı. Bacağına gelen kurşunlarla yaralanan Durukan, olay yerine gelen 12 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis karakoluna giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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