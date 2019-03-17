İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeği kucaklayıp yolun karşısına geçirdi

Samsun’da bir vatandaş, yoldan karşıya geçmek isteyen köpeği kucağına alarak karşıya geçirdi.

Samsun'da bir vatandaş, yoldan karşıya geçmek isteyen köpeği kucağına alarak karşıya geçirdi.


Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Nişantaşı Caddesi'nin kesiştiği Yeşilyurt Kavşağı'nda insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği araç trafiğinden dolayı yoldan karşıya geçemedi. Yaya geçidinden karşıya geçen bir vatandaş durumu fark etti. Köpeği kucağına alıp yoldan karşıya geçiren vatandaşın görüntüsü bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın bu anlamlı davranışı hafızalarda güzel bir iz bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.