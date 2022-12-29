İhlas Haber Ajansı

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Köpeğin ilginç uyuma yöntemi

Samsun’da bir sokak köpeğinin uyurken oluşturduğu ilginç hareketler dikkat çekti.

Samsun'da bir sokak köpeğinin uyurken oluşturduğu ilginç hareketler dikkat çekti.


Soğuk havaların etkili olduğu Samsun'da güneşin yüzünü gösterdiği nadir anlarda sokak hayvanları da güneşin tadını çıkarıyor. Samsun'da meydanda bulunan bir köpeğin uyurken büründüğü şekiller görenlerin dikkatini çekti. Sırt üstü yatarak patilerini havaya kaldıran köpek, dakikalarca bu şekilde uyumaya devam etti.


Çevrede bulunan vatandaşlar köpeğin ilginç halini cep telefonu kameraları ile kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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