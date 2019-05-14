"Köpeğin iyi yalıyordur" dediği kadına tacizden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi sokakta karşılaştığı köpeğiyle yürüyen kadına köpeğin dişi mi erkek mi olduğunu sorunca erkek cevabını alıp "köpeğin iyi yalıyordur" diyerek kadına cinsel tacizden gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.C. adlı şahıs motosikleti ile seyir halindeyken sokakta karşılaştığı ve köpeği yanında yürüyen bir kadına köpeğinin dişi mi erkek mi olduğunu sordu. Kadının erkek olduğunu söylemesi üzerine A.C.'nin "köpek iyi yalıyordur" demesi üzerine söz konusu kadına cinsel tacizden gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.