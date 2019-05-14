İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Köpeğin iyi yalıyordur" dediği kadına tacizden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi sokakta karşılaştığı köpeğiyle yürüyen kadına köpeğin dişi mi erkek mi olduğunu sorunca erkek cevabını alıp "köpeğin iyi yalıyordur" diyerek kadına cinsel tacizden gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi sokakta karşılaştığı köpeğiyle yürüyen kadına köpeğin dişi mi erkek mi olduğunu sorunca erkek cevabını alıp "köpeğin iyi yalıyordur" diyerek kadına cinsel tacizden gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.C. adlı şahıs motosikleti ile seyir halindeyken sokakta karşılaştığı ve köpeği yanında yürüyen bir kadına köpeğinin dişi mi erkek mi olduğunu sordu. Kadının erkek olduğunu söylemesi üzerine A.C.'nin "köpek iyi yalıyordur" demesi üzerine söz konusu kadına cinsel tacizden gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.