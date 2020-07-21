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Köpek kurtarma operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Köprüsü’nün ayaklarında mahsur kalan köpek için, itfaiye ekipleri adeta seferber oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Köprüsü'nün ayaklarında mahsur kalan köpek için, itfaiye ekipleri adeta seferber oldu.


Çarşamba ilçesi Yeşilırmak nehri üzerinde yer alan Ali Fuat Başgil Köprüsü'nün ayaklarında köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan köpeği kurtarmak için büyük uğraş verdiler. Köpeğin itfaiye ekiplerine saldırmaya çalışması üzerine itfaiye ekipleri kurtarma çalışmasına ara verdi. Yapılan görüşmelerin ardından itfaiye ekipleri Samsun İl Afet ve Acil Yardım ekiplerine haber verilerek köpeğin kurtarılması için yardım istedi.


AFAD ekiplerinin olay yerine gelerek köpeği kurtarması bekleniyor.

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