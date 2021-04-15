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Köprü altında yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da bıçakla ağır yaralanmış halde köprü altında bulunan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bıçakla ağır yaralanmış halde köprü altında bulunan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de Samsun-Ordu yolunda köprü altında dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç.'nin (30) bıçaklı saldırısına uğrayan Necdet Gümüş (61) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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