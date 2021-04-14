Köprü altında yaralı bulundu

Olay, Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü altında yaralı bir şahsın bulunduğu ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Köprü ayağında göğsünden yaralı halde bulunan N.G. (60), olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan N.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.