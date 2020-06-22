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'Köprüden biri atladı' ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’bir gencin köprüden atladığı’ ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'bir gencin köprüden atladığı' ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.


Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü'nden 25 yaşındaki gencin atladığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gencin telefonunun kapalı olduğu, ailesinin büyük panik yaşadığı ve ailenin şüphelenerek durumu polise bildirdiği öğrenildi.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca bölgeden ayrıldı.


Kayıp olduğu iddia edilen gencin her yerde arandığı bildirildi.

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