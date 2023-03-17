Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi markalaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi “KMPAL Eğitim” marka adı ve yeni logosuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Marka Tescil Belgesi' aldı.

Lise Müdürü Erkan Ulaşır yaptığı açıklamasında, "Günümüzde markalaşma kurumlar için çok önemli bir unsur haline gelmiştir. Marka kurum ile hedef kitle arasında kurulan ilişki, duygusal bağ ve bir kalite güvencesidir. Okulumuzun yapacağı çalışmalar ve ortaya koyacağı ürünler artık bu marka ile daha kurumsal ve ulaşılabilir hale gelecektir. Logomuzun tasarımı Resim Öğretmenimiz Deniz Şahin'in desteğiyle Bilgisayar Bilişim Öğretmenimiz Serkan Özdemir tarafından yapılmıştır. Okulumuza kurum kültürü ve sürdürülebilirlik açısından değer katacak olan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.