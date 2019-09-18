Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam oluşunun 363. yıldönümü kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Osmanlı tarihinde bir döneme adını veren ve "Köprülüler dönemi" olarak adlandırılan süreç Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam oluşunun 363. yılı Köprülüler Anadolu Lisesinde kutlandı.

Programda, adeta Osmanlı'ya 2. yükselme dönemi yaşatan Köprülüler'in bu yönüyle Osmanlı tarihinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi. İlçe tarihini de şekillendiren, ilçeye adını veren ve yaptığı eserler ile günümüze damgasını vuran bu dönemin başlangıcı Köprülüler Anadolu Lisesinde unutulmadı. Köprülüler dönemi çeşitli yönleri ile öğrencilere anlatılırken, Vezirköprü ilçesi öğrencilere tanıtıldı. Okul Müdürü Resul Özata, "Düzenlenen program ile öğrencilerimize okulumuzun isminin neden Köprülüler olduğunu, Köprülüler döneminin genel özelliklerini ve günümüz de ilçemizin tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini öğretmeyi hedefledik" dedi.

Özata tarih bilinci oluşan, idealleri uğruna çaba harcayan herkesin Köprülüler döneminde olduğu gibi ülke ve dünya tarihine yön veren bireyler olabileceklerini ifade etti. Öğrenciler ilçeye adını veren ecdadını tanıdıkça ataları ile gurur duyduklarını, bu duygunun kendilerine büyük sorumluluklar yüklediğinin bilincinde olduklarını belirttiler.