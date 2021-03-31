Korana virüs gölgesinde Kütüphaneler Haftası kutlaması

Samsun'un Bafra ilçesinde "Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik" temalı 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

1952 yılında açılan Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapılan etkinlikte konuşan Kütüphane Müdür Vekili Seyit Ahmet Tütük, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphanemizde 29 bin 757 kitabımız mevcut. Her yaş grubuna hizmet veren kütüphanemizin üye sayısı ise 7 bin 532 kişi. Ödünç materyal alan kullanıcı sayısı da 2 bin 216 adet. Kütüphaneler Haftası'nı bu yıl 'Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve kütüphanecilik' ana teması ve 'Çağları Aşan Söz' sloganı ile kutluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından uzun yıllar Hasan Çakın Kütüphanesi'ne hizmette bulunduktan sonra Bafra Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şaban Hüryasar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Daha sonra Kaymakam Cevdet Ertürkmen kütüphaneyi gezerek, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.