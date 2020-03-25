Korona çocuklarda hafif seyrediyor diye tedbiri bırakmayın

Şule Turan Akyol, hastalığın çocuklarda nispeten daha hafif seyrettiği bilinse de ailelerin tedbiri bırakmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kovid-19 enfeksiyonunun çocuklarda daha hafif seyrettiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, "Çocuklar bu hastalığı daha hafif geçirmekle birlikte toplumda yayılmasıyla ilgili risk faktörü oluşturmaktalar. Dolayısıyla erişkinler için geçerli bütün sosyal izalosyon ve hijyen kuralları çocuklarımız için de geçerlidir" dedi.

“Bu dönemi çocuklar için fırsata çevirin”

Bu süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Turan Akyol, "Bu dönem içerisinde çocuklarımızın yeni korana virüsü ile ilgili soru sormalarına izin vermeliyiz. Sordukları soruları anlaşılabilir ve onların seviyesine uygun şekilde cevaplamaya özen göstermeliyiz. Televizyondaki ve sosyal medyadaki haberlerden mümkün olduğunca çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Kaygılarını artırıcı tavır, davranış ve söylemlerden mutlaka kaçınmalıyız. Bu dönemi çocuklarımızın tüm hayatları boyunca ihtiyaçları olacak hijyen kurallarını öğrenmeleri için bir fırsata çevirebiliriz" dedi.