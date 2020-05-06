Korona günlerinde ‘egzersiz' uyarısı

Dr. Murat Erdoğan, korona günlerini evde geçirenlerin hareket kısıtlaması yaşayacaklarından eklem ağrısı ya da yaptıkları bazı egzersizlerin spor yaralanmalarına sebep olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sağlık alanında uzman doktorların katılımıyla Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar yoğun bir katılım ile devam ediyor. Moderatörlüğünü Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'ın yaptığı canlı yayının konuğu Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan oldu. Erdoğan, Eklem ağrıları ve spor yaralanmaları üzerinde önemli bilgiler vererek, katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Gönül rahatlığı ile gelebilirsiniz"

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Büyük Anadolu Hastaneleri'nde enfeksiyona karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını gönül rahatlığı ile misafirlerinin gelebileceğini belirten Opr. Dr. Volkan Kınaş, belirli periyotlarla gerçekleştirecekleri canlı yayınlarına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü takipçilere teşekkür etti. Büyük Anadolu Hastanelerinin belirli periyotlarda İnstagram hesabından alanında uzman doktorların katıldığı canlı yayınlarda herkesin istediği soruları rahatlıkla sorabileceklerini söyledi.

Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, özellikle bu zorlu süreci evde geçirenlerin hareket kısıtlaması yaşayacaklarından eklem ağrısı ya da yaptıkları bazı egzersizlerin spor yaralanmalarına sebep olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

“Mutlaka uzman hekime başvurun”

Dr. Erdoğan, en yaygın spor yaralanmalarının burkulma, diz yaralanmaları, kas hasarları, aşil tendonu yaralanmaları, kaval kemiği ağrıları, omuz kas yırtıkları, kırıklar ve çıkıklar olduğunu, bununla birlikte bedenin düzdün bir biçimde kullanılmaması, ani ve fazla kilo yükselmesi ve anlık yanlış bir hareket yapılması durumunda ise kaçınılmaz bir son olan eklem ağrıları ve benzeri sağlık sorunlarını yaşayanların mutlaka bir uzman hekim tarafından tedavisine başlanması gerektiğini söyledi.