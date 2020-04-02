Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli

Özellikle KOAH'lı hastaların, yaşları ve ek hastalık öyküleri nedeniyle en riskli grubu oluşturduğuna dikkat çeken Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgür İnce; astım, kronik kalp damar hastaları, sigara içenler ve kronik böbrek yetmezliği gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı bulunanların da riskinin yüksek olduğunu hatırlattı.

Uzm. Dr. İnce, “Korona virüs, akciğerde ağır pnömoni, yani zatürre, sonrasında da akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olabiliyor. Bu durumda, ağır hasar gören akciğer, kanı yeterince temizleyemiyor ve dokulara yeterli oksijeni sağlayamaz hale geliyor. Çoklu organ yetmezliği başlaması sonrasında ne yazık ki hasta hayatını kaybedebiliyor” dedi.

Hastalar tam kontrol altına olmalı

Dr. İnce, şöyle devam etti: “Korona virüs ile temasın önlenmesi bu hasta gruplarında ana hedeftir. Bunu sağlamak için de temas ve izolasyon kurallarına tam uyum son derece önemlidir. Hastalarda yaşam kaybı riskini en aza indirebilmek için, hastalıklarının tam kontrol altında olması gerekir.”

“İlaçlar düzenli kullanılmalı”

Kronik hastalığı olanların ilaçlarını düzenli kullanması gerektiğini belirten Dr. İnce, “Astım ve KOAH hastalarında kontrolün sağlanması için, sigara içilmemesi, ev içinde çözünen kimyasal oranı fazla deterjan ve temizlik malzemelerinin dikkatli kullanılması, alerjen maruziyetlerinin azaltılması ve ilaçlarının düzenli kullanılması önem taşıyor” uyarısında bulundu.

Bazı hastaların, solunum ilaçlarını, steroid yani kortizon içerdiği ve bağışıklığı zayıflatacağı endişesiyle kullanmakta tereddüt ettiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, “Bu ilaçların hastalıkların kontrol altında alınmasında büyük rolü var. Bu dönemlerde ilaçların dozlarının atlanmaması ve özenle kullanılması önemlidir. Kontrolü bozulan, yani nefes darlığı, öksürük, balgam yakınması artan hastaların ise, kendilerini takip eden hekimle mutlaka görüşmeleri gerekir. Pnömokok, yani zatürre aşısı ve grip aşılarının koruyuculuğu bulunmamaktadır. Bu nedenle en etkili yöntem hastalarla temastan kaçınmaktır” diye konuştu.