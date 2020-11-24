Korona riskli vatandaş tramvaya binerken yakalandı

Samsun'da tramvaya binmek üzere olan Y.O.'nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi. Riskli olduğu belirlendikten sonra polis ekipleri olay yerine gelerek Y.O'nun sorgulamasını yaptı. Riskli vatandaş filyasyon ekipleri gelene kadar polis ekipleri tarafından izole edildi.

Y.O'nun savunması ise pes dedirtti, “Yasak varsa var. Para çekmeye çıktım” dedi. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Riskli vatandaş olay yerinden ayrıldıktan sonra SAMULAŞ ekipleri tarafında bütün durak dezenfekte edildi.