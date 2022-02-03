Korona salgınına rağmen karaciğer nakilleri devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Covid-19 salgınına rağmen karaciğer nakilleri hız kesmeden devam ediyor. Tıp Fakültesi Hastanesi 34 kez başarılı nakil gerçekleştirdi.

Konu hakkında bilgi veren Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Dr. Oğuzhan Özşay, “Başka bir şehirde beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri Dr. Kağan Karabulut ve Dr. Mehmet Can Aydın tarafından yapılan ameliyat sonrası helikopter ambulans ile hastanemize getirildi. Karaciğer sirozu gelişen bir hastayı 9 saat süren ameliyatla yeni karaciğerine kavuşturduk ve hastayı taburcu ettik” dedi.

Dr. Özşay, üniversitenin Covid-19 salgınına rağmen karaciğer nakli gereken hastalara hizmet vermeye devam ettiğini belirterek gerekli tüm önlemlerin dünya standartlarına göre alındığını kaydetti. Bundan sonraki hedeflerinin Karadeniz'de ilk defa yapılacak olan canlı vericili karaciğer nakli olduğunu ve bu hedefe 2022 yılında ulaşacaklarını söyleyen Özşay, nakil ünitesine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan'a teşekkür etti.