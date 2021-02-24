İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona tedavisi gören Sağlık Müdürü Oruç, taburcu oldu

Bir süredir yakalandığı korona virüsü (Kovid-19) hastalığından kurtulmak için tedavi gören Samsun Sağlık İl Müdürü Dr.

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, taburcu oldu.


8 Şubat tarihinde Kovid-19'a yakalanan Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ilk önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi devam eden Oruç, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya götürülmüş, tedavisine de burada devam edilmişti. Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı atlatarak, taburcu olduğunu duyurdu.


Sağlık durumu hakkında paylaşım yapan Oruç, şunları söyledi:


“Allah'a şükürler olsun hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, dualarını esirgemeyen, maddi manevi yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.