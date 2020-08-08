İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona testi kuyruğu

Samsun’da bir hastanede korona virüs (Kovid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Samsun'da bir hastanede korona virüs (Kovid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.


Korona testi yaptırmak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Yurt dışına çıkacak Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar Kovid-19 testi için hastane bahçesinde sıraya girdi. Test vermek amacıyla sıraya giren vatandaşların görevlilerin uyarmalarına rağmen fiziksel mesafe kurallarına tam uymadıkları gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.