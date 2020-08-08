Korona testi kuyruğu

Samsun'da bir hastanede korona virüs (Kovid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Korona testi yaptırmak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Yurt dışına çıkacak Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar Kovid-19 testi için hastane bahçesinde sıraya girdi. Test vermek amacıyla sıraya giren vatandaşların görevlilerin uyarmalarına rağmen fiziksel mesafe kurallarına tam uymadıkları gözlendi.