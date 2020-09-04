Korona virüs endişesiyle sağlık sorunlarınızı ertelemeyin

Taner Akdere, kronik hastalıkları olan bireylerin sağlık sorunlarını ertelememeleri gerektiğini söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Taner Akdere, kronik hastalıkları ve çeşitli sağlık problemleri olan pek çok bireyin, hastaneye gittiğinde korona virüse yakalanabileceği endişesiyle, evde kalmaya devam ederek sorunu ertelemeye çalıştığını, ancak virüsten korunmak isterken tanı ve tedavi süreçlerinin aksatılmasının, daha ciddi problemlere hatta hayati riske yol açabileceğini vurguladı.

Akdere, “Özellikle kanser hastalarının ya da kalp, beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak ve endokrin sistem ile ilgili rahatsızlıkları olanların tedavi süreçlerinin devam etmesi gerekiyor.

Hastalıklarla ilgili vücut sinyalleri alınmasına rağmen doktora başvurulmayıp, belirtiler göz ardı edildiğinde tedavi için geç kalınmış olabilir. Bazı hastalıklar erken tanı ile kısa sürede kontrol altına alınabilecekken, sürecin geçmesinin beklenmesi, geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilmekte ve iyileşme şansını da düşürebilmektedir. Kronik hastalıkları olan bireyler bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve genel sağlık için gerekli tedbirleri almalıdır. Bununla birlikte sağlık kontrolleri aksatılmamalı, eğer önerilmişse ilaç tedavisi sürdürülmelidir. Hastalar hastanelerde güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmekte olan polikliniklere başvurabilir, online görüşme ile doktorlarına ulaşabilir ya da evde bakım hizmetlerinden faydalanabilir” dedi.

Hastanelerde onkoloji, organ nakli, kemik iliği nakli tedavisi gören ve bağışıklık sistemi hassas olan hasta grupları başta olmak üzere, tüm hastaların sağlığı için üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını, Kovid 19 şikayetiyle başvuru yapmış olan hastalar için ayrılmış olan girişler ve tedavilerinin yürütüldüğü özel bölümlerin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Taner Akdere, “Kovid 19 pozitif ve negatif hastalar için acil servis, yatan hasta katları, girişim alanları, ameliyathane ve yoğun bakım salonları ile bu bölümlere gidiş yolları ayrıştırılmıştır. Bu bölümlerde çalışan personeller de farklı gruplardan oluşmaktadır, gün içinde birbirine temas edebilecekleri ortak alanlar yoktur. Kovid 19 sonrası ‘enfeksiyon kontrol kuralları' çerçevesinde başlatılan çok daha sık rutin dezenfeksiyon tedbirleri dışında, her hastadan sonra her alet, cihaz ve hastanın temas edebileceği yüzey tekrar dezenfekte edilmektedir. Hastanelerin tüm bölümlerinde tanı ve tedavi süreçleri çalışanların ve hastaların sağlığı için tüm önlemler alınarak titizlikle yürütülmektedir. Bu nedenle farklı şikayetleri olan hastalar kendilerine korona virüs bulaşma korkusu ile hastaneye gelmekten çekinmemeli, daha ciddi sonuçlara yol açabilecek şikayetlerini ertelemekten kaçınmalıdır” diye konuştu.