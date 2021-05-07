Korona virüs gölgesinde Trafik Haftası etkinliği

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bafra İlçe Jandarma Trafik Timleri, "1-7 Mayıs Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında sürücülere uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yaptı. Kolay, Ağıllar ve Balıklar yollarında yapılan uygulamalarda, sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı hakkında jandarma trafik timleri tarafından sürücüler uyarılarak broşür dağıtıldı. Kırsal mahallelerden ilçe girişlerine “Sevdiklerinizi Düşün, Hızını Düşür" pankartı asıldı.

Yazlık sebzelerin ekiminin başlamasıyla birlikte arazilerinde ekim yapan sokağa çıkma yasağından muaf traktör sürücüleri de jandarma ekiplerince 'yaşam kemeri' olarak adlandırılan traktör koruma çerçevesi hakkında bilgilendirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda” ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu ile hareket eden jandarma trafik timleri kırsal mahallelerde çeşitli yerlere uyarıcı afişler astı, çocuklara da boyama kitabı dağıttı.