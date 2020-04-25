Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği

Samsun'un Atakum ilçesinde açan mimozalar sahile büyük güzellik kattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek şehre kazandırılan Atakum sahili ilkbaharda bir başka güzel. Sahilde bulunan çiçekler baharla birlikte kendini gösterdi. Mimoza ağaçları da çiçek açtı. Mimozalar sahile büyük güzellik kattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boşalan sahil kenarlarında açan mimozalar doyumsuz görüntüler oluşturdu. Mimoza güzelliği drone ile havadan görüntülendi.