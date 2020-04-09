Korona virüs tanı ve tedavisinde teşhis araçlarından birisi de “toraks tomografisi”

Atakan Canbulat, korona virüs (Kovid-19) tanı ve tedavisinde çok önemli teşhis araçlarından birisinin de bilgisayarlı toraks tomografisi (akciğer tomografisi) olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Atakan Canbulat, korona virüs tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Canbulat , "Bilgisayarlı tomografi (BT) günümüz tıbbında, akciğer hastalıklarının görüntülenmesinde çok önemli bir tanı yöntemidir. Korona virüs şüphelenilen hastalarda da olmak üzere, özellikle solunum problemi olan hastalarda erken tedavinin yönlendirilmesinde gerekli görüldüğü durumlarda çok önemli teşhis araçlarından birisi de bilgisayarlı toraks tomografisidir(akciğer tomografisi). Hastaneye yatırılan hastalarda tedavinin yönlendirilmesinde ve takibinde bilgisayarlı toraks tomografisinin önemli rolü vardır. Bu rol özellikle zatürre ve solunum yetmezliği olan hastalarda takip ve tedavisinin yönlendirilmesinde de büyük bir öneme sahiptir” dedi.

“Başka testler de istenebilir”

Dr. Atakan Canbulat, “Ancak kesin kovid-19 teşhisi akciğer grafisi veya BT ile konulmayabilir ek olarak tetkikler yapılabilir. Hastanın şikayetini, laboratuvar testleri burun, boğaz sürüntü veya kan testleri desteklenebilir. Hastanelerimizde şüphe duyulan hastalarımıza aynı gün toraks tomografisi çekilmekte ve aynı gün raporlanmaktadır. BAH Alo Doktorum Hattı 0532 260 21 31 ile sağlık sorunlarınızı ücretsiz olarak danışabilirsiniz. Kovid-19 etkin tanı-tedavi hizmetlerimiz ve önlemlerimiz ile yanınızdayız” diye konuştu.