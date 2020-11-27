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Korona virüs tedbirleri masaya yatırıldı

Samsun Valisi Dr.

Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Son dönemde vakalarda artış yaşandı. Maske ve sosyal mesafe çok önemli” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı. Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan programa kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Korona virüs tedbirlerinde maske ve sosyal mesafenin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun olarak diğer şehirlere göre çok daha iyi durumdaydık. Son zamanlarda halkımızın rehavetiyle vakalarda artışlar yaşandı. Ama bu çok kolay bulaşan bir virüs. Buna karşı duyarlılık çok önemli. 1 milyon 350 bin nüfusumuz var. Billboardlarla, açık hava anonslarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, ailelere hitap eden tanıtımlarla bilgiler verildi, duyurular yapıldı. Ama neden nasıl bulaştığı da bilinemiyor. Onun için denetimler ve maske çok önemli. Denetim konusunda belediye başkanlarımızın büyük gayreti var. Aile ziyaretlerini kesmemiz lazım” dedi.

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