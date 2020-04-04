İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü dilencileri yıldırmadı

Samsun’un Bafra İlçesinde yapılan tüm ikazlara rağmen yabancı uyruklu dilenciler kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplamadan vazgeçmiyor.

Samsun'un Bafra İlçesinde yapılan tüm ikazlara rağmen yabancı uyruklu dilenciler kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplamadan vazgeçmiyor.


Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kovid-19 ile mücadelede kapsamında yeni tedbirler açıklamıştı. Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.


Samsun-Sinop karayolunda kavşakları mesken tutan yabancı uyruklu dilenciler, polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen bir türlü vazgeçmiyorlar. Araç sürücüleri ise yasağa aldırmadan kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplayan dilenciler için önlem alınmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.