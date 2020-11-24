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Korona virüsü temaslısı bankaya girmeye çalışırken yakalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da korona virüsü temalısı bir vatandaş bankaya girmeye çalışırken yakalanarak filyasyon ekiplerine teslim edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü temalısı bir vatandaş bankaya girmeye çalışırken yakalanarak filyasyon ekiplerine teslim edildi.


Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir banka önünde meydana geldi. Korona virüsü temaslısı bir vatandaş işlem yapmak üzere bankaya geldi. Bankaya girişte yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde, bankanın güvenlik görevlisi vatandaşın temaslı olduğunu fark etti. Vatandaş bankaya alınmadı ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptıkları kontrolün ardından vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etti. Vatandaş pozitif veya temaslıların kaldığı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

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