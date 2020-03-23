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Korona virüsünden dolayı sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti

Samsun’da bir taksi durağı korona virüsünden dolayı zor şartlar altında çalışan sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti vermeye başladı.

Samsun'da bir taksi durağı korona virüsünden dolayı zor şartlar altında çalışan sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti vermeye başladı.


Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Türkkiş Taksi Durağı'nda taksiciler, korona virüsünden dolayı zor şartlar altında çalışan sağlık personeline bir nebze de destek vermek için kampanya başlattı. Türkiş Taksi Durağı'nda çalışan taksiciler iş yerlerinin önüne üzerinde "Koronavirüse karşı fedakarca ve başarılı bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımız kimlik kartlarını göstermek süretiyle Türkiş Taksi hizmetinden ücretsiz yararlanabilecektir" yazılı pankart asıp kampanya başlattılar.


Türkiş Taksi Durağı sahibi Orhan Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Şu önemli süreçte devletimizin, milletimizin yanındayız. Sağlık personelinin yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sağlık personeli kimliğini göstererek durağımızdaki taksiden ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

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