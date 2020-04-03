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Koronadan kaçmayanlar yağmurdan kaçtı

Samsun’da evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlar öğleden sonra yağan sağanak yağmurla beraber evlerine kaçıştı.

Samsun'da evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlar öğleden sonra yağan sağanak yağmurla beraber evlerine kaçıştı.


Samsun'da hava güneşli başladığı güne öğleden sonra yağan sağanak yağmurla devam etti. Havanın sabah güneşli olması nedeniyle de birçok vatandaş evlerinde kalmayarak sokakları doldurdular. Kent merkezide öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Korona virüsünde kaçmayıp sakınmayarak evlerinde kalmayan vatandaşların büyük bir çoğunluğu yağmurun yağmasıyla beraber kaçarcasına evlerine dağıldı. Bir kısım vatandaş ise yağmura rağmen gezmeye devam etti. Vatandaşların maske ve eldiven taktıkları görüldü.

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