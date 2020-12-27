Koronadan ölen hastane personeli için tören

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanenin temizlik personeli, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Önder Büyük, yakalandığı korona virüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Önder Büyük için Bafra Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Bugün Bafra olarak ikinci kaybımızı verdik. Acılar üst üste geliyor. Samsun olarak da üçüncü kaybımızı verdik. Çocukları da bu beladan tez zamanda kurtulur, şifa bulur inşallah. Bu hastalıktan dolayı ızdırap çeken tüm ailelere, kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda şifa bulmalarını temenni ediyorum. Samsun'da mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. İnşallah başarıya da ulaşacağız" dedi.

Büyük'ün cenazesi törenin ardından Bafra Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Önder Büyük'ün eşi ve çocuklarının da korona virüs nedeniyle Bafra Devlet Hastanesi'nde serviste tedavileri devam ediyor.

Büyük, 15 gün önce hastalandığı gün arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafla, "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajını vermişti.