Koronadan sonra organ bağışı azaldı, doktorlar ‘organ bağışı' çağrısı yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TIP Fakültesi'nde görev yapan ve birçok hastaya karaciğer nakli yaparak hayata tutunmalarını sağlayan doktorlar, koronadan sonra organ bağışının azaldığına dikkat çekerek vatandaşlara ‘organ bağışı' çağrısında bulundu.

OMÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, OMÜ'de hâlihazırda 50 karaciğer nakli bekleyen hastanın olduğunu fakat yılda yaptıkları organ nakli sayısının 10'u geçmediğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 8 bin karaciğer yetmezliği hastası organ nakli bekliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü'nde görevli uzman hekimler hastaların nakil ve ameliyat sonrası takip işlemlerini yapıyor. Organ bağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, karaciğer yetmezliği olan hastaların tek yaşam şartının karaciğer nakli olduğunu ifade etti.

"Koronadan sonra organ bağışlarında gözle görülür bir azalma oldu”

Orta ve Doğu Karadeniz'in tek karaciğer nakli merkezi olarak vatandaşa son dönem karaciğer yetmezliği olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, "Karaciğer yetmezliği hastalarının tek yaşam şartı karaciğer naklidir. Türkiye'de yaklaşık 8 bin karaciğer nakli bekleyen hastamız var. Bunların büyük bir kısmı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen Karadeniz Bölgesi'nde de bu tür hastalara hizmet çok önemli. Bizler de birim olarak hem bu bölgede nakil bekleyen hastalara karaciğer nakli hem de başka yerde nakil olmuş hastaların ameliyat sonrası takip hizmetlerini yapıyoruz. Biz çok geniş bir ekibiz. 2 tür nakil var: 1 tane kadavraları karaciğer nakli, bir tanesi de canlı vericiden karaciğer naklidir. İstenen ideal olan kadavradan karaciğer naklidir. Gönül ister ki hiçbir canlı karaciğerinin bir parçasını yakını için vermek zorunda kalmasın. Bu mümkün olmuyor. Bunun nedeni ise organ bağış sayısındaki azalmalardır. Bizim merkezimizde hâlihazırda 50 karaciğer nakli bekleyen hasta var. Maalesef bu kişilere yılda yaptığımız organ nakli sayısı 10'u geçmiyor. Koronadan sonra organ bağışlarında gözle görülür bir azalma oldu" dedi.

"1 kişi 7 kişinin hayatına umut olabiliyor"

Hepatopankreatobiliyer Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kağan Karabulut, "Organ nakli çok önemli bir durum. Bir insan, beyin ölümü gerçekleşince organlarını bağışladıktan sonra 7 kişinin hayatına umut olabiliyor. O yüzden bizim halkımızdan ricamız olabildiğince organlarını bağışlamaları ve organ bağışı için kendilerine gelen insanlara yardımcı olmalarıdır. O yüzden insanlardan organlarını bağışlamalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Organ bağışını şiddetle tavsiye ediyoruz”

Organ bağışını şiddetle tavsiye ettiklerini ifade eden Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Uzm. Dr. Mehmetcan Aydın ise "Merkezimizde şimdiye kadar 2 canlı vericiden karaciğer nakli yapıldı. Bizler de bu programı geliştirerek sayıları artırmaya, ekibi bu anlamda ileriye taşımaya çalışıyoruz. Canlı vericili karaciğer nakli olan hastalarımızı da merkezimize bekliyoruz. Organ bağışını herkese şiddetle tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.