Koronanın zirve yaptığı Samsun'a 209 ‘hazır kuvvet polisi' takviyesi

Nüfusa oranla korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı en yüksek il olan Samsun'a, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı. Polisleri denetleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" dedi.

Korona virüsünün zirve yaptığı Samsun'da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi'nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması, İstiklal Caddesi'nde de dün başladı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun'a Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi. İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi'nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen hazır kuvvet ekipleri caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu sorumaya başlandı. Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun'da polis teyakkuza geçti.

“Bakanımızın talimatıyla 209 hazır kuvvet polisi Samsun'a geldi"

Samsun'a gelen hazır kuvvet polisleri ve ek takviye personelleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun ilimizde korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Topyekun bir denetim ve çalışma faaliyetimiz var. Bu manada kolluk kuvvetlerimize destek olmasıyla amacıyla bakanımızın talimatıyla 189 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 209 hazır kuvvet polisi buraya geldi. Şu anda 27'si Çarşamba ilçesinde, 27'si Bafra ilçesinde, kalanlar da merkezde olmak üzere ilimizin ana arterlerinde HES kodu uygulaması ve genel denetimlerine devam ediyorlar. İnşallah bu vesile ile ilimizin durumunu daha bir stabil hale getireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Burada halkımızın desteği çok önemli. Özellikle dün yine vardı. Maalesef 10'un üzerinde kişi yine pozitif olmasına rağmen dışarıda geziyordu. Bu konuda değerli vatandaşlarımızın duyarlılıklarını bekliyorum. Samsun olarak bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına güzel bir şekilde devam ediyorlar. Daha çok uyarıcı, rehberlik edici ve HES kodu denetimlerine ağırlık veriyoruz. Kesinlikle pozitif ve temaslı olanlar sakın karantinada bulundukları yerlerden çıkmasınlar. Bunu özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

"Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak"

Vali Dağlı, İstiklal Caddesi'nde görev yapan hazır kuvvet polislerini denetledi. Vali Dağlı burada basın mensuplarına, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" açıklamasında bulundu.

1620 personel ile Kovid-19 ile etkin mücadele

Öte yandan konu hakkında Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kovid-19 denetim ve tedbirleri kapsamında ilimizde alınan kararlara uyulup uyulmadığından denetlenmesi; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde HES kodu sorgulaması yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymayanların ikaz edilmesi, toplum sağlığının korunması, pandemi ile etkin olarak mücadele edilebilmesi, halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Emniyet Genel Müdürlüğünden ilimize 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirilmesi yapılmıştır. İlimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten takviye edilen personelle birlikte, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce toplam 59 bölgede 1620 personelle Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Vatandaşlar da denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak biraz geç kalındığını dile getirdiler.